Дефицит продуктов в Харькове создает риски для рынка и может вызвать дальнейший рост расценок в зимний и весенний периоды.

Дефицит продуктов в Харькове уже ощутим на белокочанную капусту, которая остается одним из самых популярных овощей среди местных жителей, сообщает Politeka.

Аграрный специалист Николай Соботович отмечает, что рынок в 2025 году демонстрирует высокую нестабильность цен из-за комплекса факторов. Прежде всего, это резкие колебания погоды, которые отрицательно сказались на урожайности.

Фермеры, реагируя на высокие расценки в прошлом году, расширили площади посевов, однако столкнулись с проблемами хранения из-за недостаточно развитой инфраструктуры. Значительная часть капусты не соответствует стандартам для длительного хранения, поэтому объем продукции, способной сохранять товарный вид до весны, ограничен.

Также дефицит продуктов в Харькове создает риски для рынка и может вызвать дальнейший рост расценок в зимний и весенний периоды. Аналитики прогнозируют, что нехватка качественного овоща уже в ближайшее время приведет к ощутимому подорожанию.

Рынок капусты традиционно цикличен: высокие расценки стимулируют расширение производства, после чего цены падают, и фермеры вынуждены сокращать посевы, что вновь формирует повышение цен.

Стабилизацию можно достичь только через модернизацию технологий выращивания и развитие сети овощехранилищ. Новые хранилища позволят поддерживать постоянный объем продукции за год и минимизировать сезонные колебания.

Местным жителям советуют заранее планировать покупки и отслеживать цены во избежание нехватки популярного овоща в зимний период. Также рекомендуется предварительно планировать бюджеты.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Киевской области: какие именно товары стали дороже.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области: ежемесячно будут выплачивать почти 1000 грн, как оформить.