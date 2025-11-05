Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области доступно благодаря сочетанию государственных, волонтерских и местных ресурсов.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предоставляется через государственные программы и специальные онлайн-платформы, сообщает Politeka.

Министерство развития общин и территорий информирует, что возможность бесплатного проживания обеспечивают частные, государственные и коммунальные учреждения, а также отдельные граждане. Это позволяет переселенцам получить временное убежище в безопасных населенных пунктах области.

Одним из самых удобных способов найти жилье является официальная платформа «Там, де вас чекають» . На сайте можно проверить количество свободных комнат, узнать доступные варианты в нужном регионе и найти контакты горячих линий, которые помогают с размещением.

Еще один эффективный ресурс — государственный сервис «Прихисток» , через который пользователи могут найти подходящую квартиру. Чтобы использовать систему, нужно выбрать опцию «Найти», указать область и количество человек в семье. После этого сервис покажет актуальные предложения с возможностью сразу связаться с владельцем.

Кроме правительственных платформ, работают волонтерские инициативы, среди которых – сайт «Допомагай» . База обновляется ежедневно, что повышает шанс найти подходящее место жительства. Волонтеры координируют запросы, поддерживая связь с нуждающимися в жилье.

Участие в расселении принимают также органы местной власти. Областные военные администрации могут предоставлять социальные помещения в центрах компактного проживания переселенцев. Для этого граждане должны сообщить о необходимости поселения при эвакуации, обратиться в гуманитарный штаб или связаться с администрацией по телефону.

Итак, бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области доступно благодаря сочетанию государственных, волонтерских и местных ресурсов, что позволяет быстро найти временную крышу над головой тем, кто покинул свои дома из-за войны.

