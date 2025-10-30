Робота для пенсіонерів у Києві включає зайнятість у пакуванні, обслуговуванні й доставці.

Робота для пенсіонерів у Києві охоплює кілька напрямів зайнятості, повідомляє Politeka.

Вакансії розміщені на порталі work.ua, де публікуються перевірені пропозиції від компаній, які шукають відповідальних працівників для складів, приймальних пунктів і доставки замовлень.

Інтернет-магазин Makeup запрошує пакувальниць продукції на склад у столиці. Основні завдання — формування замовлень із косметики, парфумерії, засобів гігієни та догляду. Робочий режим — три через три, з 8:00 до 20:00. Оплата становить 21 500 грн за 15 змін, додаткові зміни оплачуються окремо. Зарплата надходить двічі на місяць, робоча локація — район Куренівки. Потрібна базова навичка користування ПК, досвід на складі буде перевагою, а також готовність до фізичної роботи.

Мережа Reborn пропонує позицію адміністратора приймального пункту у сфері хімчистки та ремонту взуття. Заробіток становить 28 000 грн (ставка плюс відсотки). Графік — з понеділка по суботу, з 11:00 до 20:00. Працівник займається консультаціями, оформленням замовлень, контролем якості, веденням документації та роботою з CRM-системою й соцмережами. Потрібні уважність, грамотність, відповідальність, досвід у продажах або клієнтському сервісі. Передбачено офіційне працевлаштування та зручні умови праці.

Також Makeup шукає водія-кур’єра з особистим автомобілем для доставки замовлень. Обов’язки включають прийом, транспортування та передачу товарів клієнтам. Робочий час — з понеділка по п’ятницю, з 8:00 до 20:00, дві суботи на місяць оплачуються. Під час випробувального терміну ставка становить 26 000 грн, надалі — до 52 000 грн. Оплата здійснюється двічі на місяць, завантаження відбувається на Куренівці.

Отже, робота для пенсіонерів у Києві включає зайнятість у пакуванні, обслуговуванні й доставці, забезпечуючи стабільний дохід, офіційне оформлення та зручний графік для комфортної діяльності.

