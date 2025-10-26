Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області надається громадянам України, які відповідають визначеним умовам, повідомляє Politeka.

Програма спрямована на підтримку переселенців із Селидівської, Вугледарської та Комарської територіальних громад, які змушені були покинути власне житло через війну. Для літніх людей організовується видача продуктових наборів, що дозволяє забезпечити базові потреби щодня. Розподіл відбувається у селі Петропавлівська Борщагівка, а для участі потрібно попередньо заповнити електронну анкету за наданим посиланням.

Право на допомогу мають лише переселенці з підтвердженим статусом ВПО за період із 2022 по 2025 рік. Це забезпечує прозорість і гарантує, що ресурси отримають ті, хто їх реально потребує. Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області надає справедливий розподіл засобів і конкретну підтримку літнім громадянам.

Центри «СЕЛИДОВЕ.UA» діють у різних населених пунктах регіону, де переселенці можуть отримати консультації, оформити документи та доступ до соціальних послуг. Зокрема, у Петропавлівській Борщагівці — на вул. Борщагівська, 30а; у Кам’янському — вул. Василя Стуса, 15б; у Нововолинську — вул. Шевченка, 7. Актуальні повідомлення про програму регулярно публікуються в Instagram та Телеграм, що дозволяє переселенцям вчасно отримувати інформацію про нові можливості та подавати заявки, забезпечуючи доступ до підтримки та ресурсів для літніх людей.

До слова, у Київській області також доступна робота для пенсіонерів, яка не потребує надмірного фізичного навантаження, забезпечує комфортні умови праці та стабільну оплату.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: на що найбільше переписали цінники.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: куди звертатися за підтримкою.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області: які умови потрібно виконати, щоб отримати виплати.