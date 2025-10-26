Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области предоставляется гражданам Украины, отвечающим определенным условиям, сообщает Politeka.

Программа направлена ​​на поддержку переселенцев из Селидовской, Угледарской и Комарской территориальных общин, вынужденных покинуть собственное жилье из-за войны. Для пожилых людей организуется выдача продуктовых наборов, что позволяет обеспечить ежедневные базовые потребности. Распределение происходит в селе Петропавловская Борщаговка, а для участия нужно предварительно заполнить электронную анкету по предоставленной ссылке.

Право на помощь имеют только переселенцы с подтвержденным статусом ВПЛ за период с 2022 по 2025 год. Это обеспечивает прозрачность и гарантирует, что ресурсы получат те, кто в них реально нуждается. Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области оказывает справедливое распределение средств и конкретную поддержку пожилым гражданам.

Центры «СЕЛИДОВЕ.UA» действуют в разных населенных пунктах региона, где переселенцы могут получить консультации, оформить документы и доступ к социальным услугам. В частности, в Петропавловской Борщаговке – на ул. Борщаговская, 30а; в Каменском - ул. Василия Стуса, 15б; в Нововолынске - ул. Шевченко, 7. Актуальные сообщения о программе регулярно публикуются в Instagram и Телеграмм, что позволяет переселенцам своевременно получать информацию о новых возможностях и подавать заявки, обеспечивая доступ к поддержке и ресурсам для пожилых людей.

К слову, в Киевской области также доступна работа для пенсионеров, которая не нуждается в чрезмерной физической нагрузке, обеспечивает комфортные условия труда и стабильную оплату.

