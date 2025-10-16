Шукати можливості працевлаштування у зрілому віці не так просто, але робота для пенсіонерів у Київській області існує і стає дедалі доступнішою.

Компанії у Київській області пропонують роботу для пенсіонерів, яка не потребує надмірного фізичного навантаження, забезпечує комфортні умови праці та стабільну оплату, повідомляє Politeka.

Як свідчать дані з платформи work.ua, робота для пенсіонерів у Київській області передбачає низку пропозицій, що можуть зацікавити активних і відповідальних людей, які хочуть залишатися соціально залученими та мати додатковий заробіток.

Майстер манікюру у Pavlova Nails Studio може отримувати від 40 000 до 120 000 гривень на місяць. Завдання полягає у виконанні манікюру, педикюру, консультаціях клієнтів щодо догляду за нігтями та шкірою рук.

Дизайн нігтів буде додатковою перевагою. Основні вимоги до кандидата: досвід від одного року, акуратність, комунікабельність та бажання вдосконалювати свої навички. Студія пропонує зручне розташування в центрі столиці, дружню атмосферу, гнучкий графік і забезпечує працівників усіма матеріалами.

Ще одна пропозиція - вакансія двірника. Оплата становить 19 000, виплачується двічі на місяць. Працювати потрібно в бізнес-центрі біля метро Кловська. Це робота для пенсіонерів у Київській області передбачає прибирання території та догляд за приміщеннями.

Вакансія підійде відповідальним людям, які не бояться фізичної праці та прагнуть мати стабільний дохід. Перевагою є вахтовий графік тиждень через тиждень, а також безкоштовне проживання.

Окрема пропозиція для любителів тварин - працівник з догляду за собаками (Kennel Assistant) у селі Красилівка, Броварського району. Заробітна плата становить 27 000.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: на що найбільше переписали цінники.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: куди звертатися за підтримкою.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області: які умови потрібно виконати, щоб отримати виплати.