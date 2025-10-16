Искать возможности трудоустройства в зрелом возрасте не так просто, но работа для пенсионеров в Киевской области существует и становится все доступнее.

Компании в Киевской области предлагают работу для пенсионеров , которая не нуждается в чрезмерной физической нагрузке, обеспечивает комфортные условия труда и стабильную оплату, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют данные с платформы work.ua, работа для пенсионеров в Киевской области предусматривает ряд предложений, которые могут заинтересовать активных и ответственных людей, желающих оставаться социально привлеченными и иметь дополнительный заработок.

Мастер маникюра в Pavlova Nails Studio может получать от 40000 до 120000 гривен в месяц. Задача состоит в выполнении маникюра, педикюра, консультациях клиентов по уходу за ногтями и кожей рук.

Дизайн ногтей будет дополнительным преимуществом. Основные требования к кандидату: опыт одного года, аккуратность, коммуникабельность и желание совершенствовать свои навыки. Студия предлагает удобное расположение в центре столицы, дружескую атмосферу, гибкий график и снабжает работников всеми материалами.

Еще одно предложение – вакансия дворника. Оплата составляет 19000, выплачивается дважды в месяц. Работать нужно в бизнес-центре возле метро Кловская. Эта работа для пенсионеров в Киевской области предусматривает уборку территории и уход за помещениями.

Вакансия подойдет ответственным людям, которые не боятся физического труда и стремятся иметь стабильный доход. Преимуществом вахтенный график неделю через неделю, а также бесплатное проживание.

Отдельное предложение для любителей животных – работник по уходу за собаками (Kennel Assistant) в селе Красиловка, Броварского района. Заработная плата составляет 27 тысяч.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Киевской области: на что больше всего переписали ценники.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: куда обращаться за поддержкой.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области: какие условия нужно выполнить, чтобы получить выплаты.