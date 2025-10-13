В Полтавской области в период с 14 по 18 октября 2025 года энергетики снова планируют применять локальные графики отключения света, пишет Politeka.
В частности, в пределах Чернухинской поселковой территориальной общины в Полтавской области, по данным облэнерго, графики отключения света будут действовать ориентировочно с 08:00 до 17:00 в следующих населенных пунктах:
- 14 октября – Богодаровка, Грушковка, Короваи, Лутайка, Полевое, Саевка, Сербиновка, Слободо-Петровка, Чернухи, Мокеевка, Пизники;
- 15 и 17 – Ковали, Пизники, Мокеевка;
- 16 – Харсики, Красное, Новая Диброва, Хейловщина, Александровка, Чаплинка, Ковали, Грушковка, Короваи, Лутайка, Полевое, Саевка, Сербиновка, Слободо-Петровка, Чернухи;
- 18 – Александровка.
В с. Клепачи в Лубенском районе ограничение электроснабжения состоится во вторник, 14 числа, с 8:00 до 17:00 для домов по ул. Центральная, Лесная, Школьная, Полевая, пер. Полевой, Соборный, Лесной, сообщает Politeka.
Кроме того, 14 октября графики отключения света будут действовать в городе Кременчуг Полтавской области:
- с 8:00 до 17:00 – ул. Европейская, Скалистая, Хорольская, Криворудная, Кагамлицкая, Новокагамлицкая, Продольная, Сержанта Мельничука, Чередницкая, Подгорная, Песчаная, Данила Галицкого, Барвинковая и т.д. (полный список можно найти на странице общины);
- с 08:00 до 20:00 – ул. Киевская, Яровая, Горлис-Горского, а также села Малая Кохновка, Приднепрянское, Потоки, Сосновка;
- с 6:00 до 18:00 – Великокохновская, Евгения Патона, Ильи Мечникова, Николая Татарули, Маруси Чурай, Николая Молочникова, Нечуя-Левицкого, Соловьиная, Черниговская, Алексея Древаля, Родниковая, Веры Холодной и др.
