Облэнерго объявило о новых графиках отключения света в разных населенных пунктах Полтавской области на 14-18 октября 2025 года.

В Полтавской области в период с 14 по 18 октября 2025 года энергетики снова планируют применять локальные графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, в пределах Чернухинской поселковой территориальной общины в Полтавской области, по данным облэнерго, графики отключения света будут действовать ориентировочно с 08:00 до 17:00 в следующих населенных пунктах:

14 октября – Богодаровка, Грушковка, Короваи, Лутайка, Полевое, Саевка, Сербиновка, Слободо-Петровка, Чернухи, Мокеевка, Пизники;

15 и 17 – Ковали, Пизники, Мокеевка;

16 – Харсики, Красное, Новая Диброва, Хейловщина, Александровка, Чаплинка, Ковали, Грушковка, Короваи, Лутайка, Полевое, Саевка, Сербиновка, Слободо-Петровка, Чернухи;

18 – Александровка.

В с. Клепачи в Лубенском районе ограничение электроснабжения состоится во вторник, 14 числа, с 8:00 до 17:00 для домов по ул. Центральная, Лесная, Школьная, Полевая, пер. Полевой, Соборный, Лесной, сообщает Politeka.

Кроме того, 14 октября графики отключения света будут действовать в городе Кременчуг Полтавской области:

с 8:00 до 17:00 – ул. Европейская, Скалистая, Хорольская, Криворудная, Кагамлицкая, Новокагамлицкая, Продольная, Сержанта Мельничука, Чередницкая, Подгорная, Песчаная, Данила Галицкого, Барвинковая и т.д. (полный список можно найти на странице общины);

с 08:00 до 20:00 – ул. Киевская, Яровая, Горлис-Горского, а также села Малая Кохновка, Приднепрянское, Потоки, Сосновка;

с 6:00 до 18:00 – Великокохновская, Евгения Патона, Ильи Мечникова, Николая Татарули, Маруси Чурай, Николая Молочникова, Нечуя-Левицкого, Соловьиная, Черниговская, Алексея Древаля, Родниковая, Веры Холодной и др.

