В ДТЭК предупредили о графиках отключения света, запланированных в Киевской области на период с 14 по 17 октября 2025 года.

В Киевской области 14-17 октября будут проводиться плановые ремонтные работы и будут применены соответствующие графики отключения света, пишет Politeka.

Во вторник, 14 октября, в Киевской области запланированы частичные графики отключения света в следующих населенных пунктах:

с 8:00 до 18:00 – Переяслав, Демьянцы, Козлов;

с 8:00 до 20:00 – Узин, Иосифовка, Ивановка, Красное, Затиша.

На территории Бучанской общины ограничения будут применяться с 8:00 до 20:00 14 числа в Буче (по адресам Стеклозаводская, 10-В, и пер. Яблунский, 144), а также 14-15 – в Ворзеле (по улице Курортной и по адресам Котляревского, 1, Ярослава Мудрого, 1), сообщает Politeka.

В пределах Рокитнянской общины в Киевской области, по данным ДТЭК, графики отключения света будут действовать с 8:30 до 18:30:

16 октября – Насташка (ул. Вишневая, Полевая, Черных Запорожцев, пер. Полевой);

17 – Рокитное (Армейская, Вокзальная, Яблоневая, Степная, Шевченко).

На территории Узинской городской общины плановые обесточивания будут проходить ежедневно до 17.10 примерно с 8 до 20 часов. При этом в среду ограничения будут применяться в с. Розаловка по ул. Мира и Садовой, а со среды по пятницу – в с. Ивановка на ул. Казачья, Центральная.

ДТЭК может применять и другие дополнительные ограничения электроснабжения в регионе, поэтому следите за актуальной информацией на официальных страницах компании.

