В течение следующей недели – с 1 по 7 декабря 2025 года – в Одесской области будут действовать дополнительные локальные графики отключения света.

ДТЭК объявил, где в Одесской области с 1 по 7 декабря 2025 года будут применять дополнительные локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

В частности, по данным ДТЭК, в пределах Куяльницкой территориальной общины в Одесской области дополнительные графики отключения света будут применяться в течение трех дней подряд с 1 по 3 декабря с 8:00 до 19:00 в селах Куяльник и Малый Куяльник.

Также в понедельник плановые обесточения ожидаются на территории Слободской поселковой общины. Там без электроэнергии с 8:00 до 19:00 частично останутся жители сел Слободка, Малая Слободка, Кирилловка, Правда, Тимково – полный список улиц, затронутых ограничениями, можете найти на сайте общины, пишет Politeka.

Также частичные обесточения состоятся 01.12 с 8 до 17 часов в селах Каракурт, Калчева и Голица, а 02.12 с 8 до 20 - Калчева и Голица.

Кроме того, во вторник, 2 декабря, графики отключения света в Одесской области коснутся с 8:00 до 19:00 жителей с. Гавиносы (ул. Вечерняя, Луговая, Парковая, Садовая, Сосновая, Центральная), а в течение двух дней, 2-3 числа, с 8:00 до 19:00 – с. Стрюково (ул. Водопьянова, пер. Сечевых Стрельцов).

О других ограничениях электроснабжения в регионе на следующую неделю ДТЭК объявит позже.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о новом подорожании продуктов: какие именно товары стали больше стоить.

Также Politeka сообщала о возможности получить возмещение расходов на коммунальные услуги для украинцев.

Кроме того, Politeka рассказывала о повышении тарифов на коммунальные услуги: какие цены актуальны сейчас.