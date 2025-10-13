У ДТЕК попередили про графіки відключення світла, заплановані в Київській області на період із 14 по 17 жовтня 2025 року.

У Київській області 14-17 жовтня проводитимуться планові ремонтні роботи та буде застосовано відповідні графіки відключення світла, пише Politeka.

На вівторок, 14 жовтня, у Київській області заплановано часткові графіки відключення світла в таких населених пунктах:

із 8:00 до 18:00 – Переяслав, Демʼянці, Козлів;

із 8:00 до 20:00 – Узин, Йосипівка, Іванівка, Красне, Затиша.

На території Бучанської громади обмеження будуть застосовуватися з 8:00 до 20:00 14 числа у Бучі (за адресами Склозаводська, 10-В, та пров. Яблунський, 144), а також 14-15 – у Ворзелі (по вулиці Курортній та за адресами Котляревського, 1, Ярослава Мудрого, 1), повідомляє Politeka.

У межах Рокитнянської громади в Київській області, за даними ДТЕК, графіки відключення світла діятимуть із 8:30 до 18:30:

16 жовтня – Насташка (вул. Вишнева, Польова, Чорних Запорожців, пров. Польовий);

17 – Рокитне (Армійська, Вокзальна, Яблунева, Степова, Шевченка).

На території Узинської міської громади планові знеструмлення відбуватимуться щодня до 17.10 приблизно з 8 до 20 години. При цьому в середу обмеження застосовуватимуть в с. Розалівка по вул. Миру та Садовій, а з середи по пʼятницю – в с. Іванівка по вул. Козацька, Центральна.

ДТЕК може застосовувати й інші додаткові обмеження електропостачання в регіоні, тому стежте за актуальною інформацією на офіційних сторінках компанії.

