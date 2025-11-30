Право на отримання такої державної доплати для пенсіонерів у Полтавській області мають українці, які отримують виплати за різними видами.

Для частини українців після досягнення ними 65 років передбачено суттєве поліпшення пенсійного забезпечення у вигляді доплат для пенсіонерів у Полтавській області, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті ПФУ.

Йдеться про гарантований державою мінімальний розмір пенсії, який не може бути меншим ніж 40 відсотків від мінімальної заробітної плати та від прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, що втратили працездатність. Це положення покликане захистити літніх людей від надмірної фінансової скрути та забезпечити їм хоча б мінімально необхідний рівень доходів.

У випадках, коли фактичний розмір призначеної пенсії виявляється нижчим за гарантований державою мінімум, держава бере на себе зобов’язання компенсувати цю різницю шляхом додаткової спеціальної доплати для пенсіонерів у Полтавській області.

Водночас для отримання такої надбавки українці повинні мати повний страховий стаж: 35 років для чоловіків та 30 для жінок. Якщо ж тривалість страхового стажу є меншою, розмір виплати визначається не у фіксованому розмірі, а пропорційно кількості наявних років страхового стажу із обов’язковим урахуванням величини прожиткового мінімуму.

Право на отримання такої державної доплати для пенсіонерів у Полтавській області мають українці, які отримують виплати за різними видами: за віком, за інвалідністю, за вислугою років, а також у зв’язку із втратою годувальника.

Важливо, що звертатися із заявою до органів Пенсійного фонду України для оформлення цієї доплати не потрібно — її нарахування відбувається автоматично, без додаткових звернень громадян.

