У Київській області протягом тижня з 1 по 7 грудня 2025 року знову застосовуватимуть додаткові графіки відключення світла.

ДТЕК попереджає, що на наступному тижні – з 1 по 7 грудня – в Київській області застосують спеціальні графіки відключення світла на час проведення профілактичних робіт в електромережах, пише Politeka.

Зокрема повідомляється, що в понеділок, 1 грудня 2025 року, графіки відключення світла в Київській області діятимуть у межах Рокитнянської селищної територіальної громади. Там із 9:00 до 16:00 без електроенергії тимчасово залишаться:

селище Рокитне (вул. Волі, Космонавтів),

село Синява (Набережна, Таращанська, Травнева, Шевченка, Шкільна, Яблунева, пров. Шевченка).

Також додаткові обмеження електропостачання в понеділок діятимуть на території Кагарлицької громади. Так само з 9:00 до 16:00 буде частково знеструмлено с. Антонівка (Вишнева, Дружби, Київська, Шевченка) та Сущани (Миру, Трохименка), повідомляє Politeka.

Протягом двох днів, 1 та 2 числа, з 10 до 16 години планові знеструмлення відбуватимуться в селі Мотижин по вулиці Василя Довгича.

Мова йде саме про додаткові обмеження, повʼязані з проведенням планових профілактичних робіт в електромережах. Про інші графіки відключення світла в регіоні на період із 1 по 7 грудня ДТЕК оголосить пізніше, тому стежте за актуальною інформацією на офіційних сторінках компанії, а також на сторінках своєї територіальної громади.

