Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області фіксують магазини та середньомісячні розрахунки, повідомляє Politeka.

Серед основних причин аналітики називають сезонні фактори, зміни курсу національної валюти та коливання логістичних витрат.

Середньостатистичні ціни на бакалію, овочі та молочні товари зросли у порівнянні з жовтнем. Наприклад, гречка в магазинах Auchan, Metro, Novus та Megamarket коштує від 38,30 до 56,20 грн за кілограм. Середнє подорожчання з 40,88 до 43,57 грн становить 1,74 грн.

Огірки гладкі (1 кг) подорожчали найбільш помітно: середня ціна зросла з 80,49 до 174,90 грн. Найдорожче овочі пропонують у Megamarket, а найдешевше раніше були в Auchan та Metro.

Молочні вироби демонструють більш поступове підвищення. Вершки «Простонаше» 10% (200 мл) коштують у середньому 37,22 грн, що трохи більше, ніж у жовтні — 36,14 грн. В Megamarket ціна доходить до 40, а в Metro та Novus — близько 36.

Аналітики відзначають, що подорожчання продуктів у Дніпропетровській області найбільше вплинуло на овочі, тоді як бакалія та молочні товари зростали більш поступово.

Місцевим жителям радять планувати покупки заздалегідь і уважно слідкувати за розцінками, оскільки стабільне зростання вартості основних продуктів впливає на сімейний бюджет і рівень споживання.

Крім того, у Дніпрі також помітили дефіцит продукції.

Через погодні умови більшість комбінатів достроково розпочала опалювальний сезон, використовуючи вугілля та пелети. Витрати на паливо зросли удвічі, що безпосередньо вплинуло на кінцеві ціни огірків у магазинах і на ринках.

Джерело: Мінфін

