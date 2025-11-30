Варто заздалегідь перекрити запірні пристрої перед газовими приладами та побутовими лічильниками через графік відключення газу на тиждень з 1 по 7 грудня в Дніпропетровській області.

Введено графік відключення газу на тиждень з 1 по 7 грудня в Дніпропетровській області, проте лише в окремих населених пунктах через планові роботи, пише Politeka.net.

Про це попередила прес-служба "Газмережі" Дніпропетровська філія.

На території кількох громад вводиться графік відключення газу на тиждень з 1 по 7 грудня в Дніпропетровській області у зв’язку з проведенням газонебезпечних робіт.

Дніпропетровська філія "Газмережі" повідомила про заплановані технічні роботи, у зв’язку з якими в кількох територіальних громадах області тимчасово припинятиметься газопостачання. Компанія наголошує, що роботи є газонебезпечними, тому проведення їх потребує повного перекриття розподілу блакитного палива у відповідних населених пунктах.

Перший етап робіт стосуватиметься Піщанської територіальної громади. У ці дні розподіл блакитного палива буде припинено для 239 споживачів приватного сектору, а також одного комунально-побутового об’єкта.

Роботи відбуватимуться у два дні: 2 грудня 2025 року з 09:00 до 16:00 та 3 грудня 2025 року з 09:00 до 16:00.

Другий комплекс робіт охопить Царичанську та Китайгородську територіальні громади. У цих населених пунктах тимчасове припинення газопостачання торкнеться 34 споживачів приватного сектору.

Роботи триватимуть 4 числа, але з різними часовими проміжками: окремі ділянки будуть відключені з 09:00 до 16:00, а інші — з 09:00 до 15:00.

Окремо "Газмережі" повідомили про перелік вулиць у Дніпровському районі та прилеглих населених пунктах, де також заплановані відключення газу у зв’язку з технічними роботами. Зокрема:

У місті Підгороднє 1 числа будуть обмеження на провулку Канальному за адресами 6, 8, 9 та 11.

У селі Миколаївка з 3 по 5 грудня 2025 року відключення торкнуться вулиці Василівської та прилеглих будинків: 1–3, 5–9, 11, 15, 17–19, 21, 23, 26, 28, 31, 32, 35, 39, 45, 47, 48, 51, 57, 65, 71, 77 та 79.

У селі Дослідне 3 числа без газопостачання залишаться домогосподарства на вулиці Соколовій за номерами 25, 27, 29–31, 33, 35, 37, 43, 45, 51 та 53. Також відключення стосуватимуться вулиці Наукової (70–76 та 70а), вулиці Асмолова (1–9), а також вулиці Окружної за номерами 4, 9, 12–14, 16–19, 21, 22, 25, 28–30, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 48 та 54.

Компанія звертається до всіх споживачів, у яких тимчасово припинятиметься розподіл природного газу, з проханням заздалегідь перекрити запірні пристрої перед газовими приладами та побутовими лічильниками. Це є важливим елементом безпеки, що дозволяє уникнути аварійних ситуацій після відновлення подачі газу.

