Дефіцит продуктів у Дніпрі вже створює ризики на ринку та може призвести до підвищення вартості.

Дефіцит продуктів у Дніпрі вже відчутний на один із найпопулярніших овочів серед городян, повідомляє Politeka.net.

Аграрний експерт Микола Соботович зазначив, що сезон на ринку цього року характеризується високою ціновою нестабільністю через кілька одночасних факторів.

Передусім різкі зміни погодних умов значно вплинули на врожайність капусти. Додатково фермери, реагуючи на високі ціни минулого сезону, розширили посіви, але одночасно стикнулися з нестачею сучасних сховищ, що ускладнило збереження продукції. Проблеми з інфраструктурою залишаються системними та довготривалими.

Експерт підкреслив, що значна частина врожаю виявилася непридатною для тривалого зберігання. Через це обсяг овочів, здатних пройти зимово-весняний період без значних втрат, обмежений. Відповідно, дефіцит продуктів у Дніпрі вже створює ризики на ринку та може призвести до підвищення вартості.

Аналітики прогнозують, що нестача якісної капусти найближчим часом спричинить помітне подорожчання овоча в холодні місяці та на початку весни.

Фахівці наголошують на циклічності ринку: періоди високих цін стимулюють надмірне виробництво, після чого відбувається падіння вартості, що змушує фермерів скорочувати посіви і формує наступний стрибок цін.

Вирішити проблему можна лише шляхом модернізації технологій вирощування та активного розвитку інфраструктури зі зберігання урожаю. Будівництво нових овочесховищ допоможе підтримувати стабільну пропозицію продукції протягом року та зменшити сезонні коливання.

Мешканцям радять планувати закупівлі заздалегідь та слідкувати за цінами, щоб уникнути нестачі популярного овоча в холодні місяці.

