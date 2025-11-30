Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області має на меті зменшити навантаження на родини.

Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області стала доступною для частини переселенців через програму, яку реалізує благодійна організація «Парафіяльний благодійний фонд “Карітас Кривий Ріг”», передає Politeka.

Про початок прийому заяв повідомила міська рада Кривого Рогу.

На платформі місцевої влади зазначено, що фінансова підтримка входить до ширшого комплексу гуманітарних заходів, однак саме грошовий формат вважають найбільш гнучким. Він дає можливість швидко реагувати на різні потреби людей, які виїхали із небезпечних районів.

Проєкт спрямований на допомогу тим, хто прибув до Кривого Рогу після обов’язкової або примусової евакуації. У межах ініціативи «Карітас» відкрив реєстрацію на багатоцільову виплату. Передбачений розмір становить 10 800 гривень на одну особу. Програма реалізується в межах підтримки Гуманітарного фонду для України та охоплює громади Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Подати заявку мають право мешканці, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи не пізніше ніж 30 днів тому та перебувають у межах Криворізької громади. Водночас є важлива умова: участь доступна лише тим, хто не користувався подібними виплатами від інших неприбуткових структур. Додаткові критерії вразливості до цієї програми не застосовують.

Усі нарахування переказуватимуть на особистий банківський рахунок за номером IBAN. Організація підкреслює, що рішення щодо переліку отримувачів ухвалюється відповідно до встановлених правил і доступності фінансового ресурсу.

Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області має на меті зменшити навантаження на родини, які опинилися у Кривому Розі після вимушеного виїзду, та підтримати їх у період адаптації.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит м’яса в Кривому Розі: що відомо про проблему.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Кривому Розі: фахівці назвали причини різких змін на ринку.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі: українцям розкрили, на яку підтримку можна розраховувати.