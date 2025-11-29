Новий графік руху поїздів із Запоріжжя стосується важливого маршруту, яким користуються пасажири, зміни розпочнуться з грудня, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм.

"Укрзалізниця" оголосила про запуск нових зручних міжнародних сполучень та подальшу синхронізацію українських маршрутів із рейсами до Німеччини.

Починаючи з грудня 2025 року, транскордонне транспортне сполучення між Німеччиною та Польщею істотно зросте: замість 11 прямих поїздів щодня курсуватимуть 17. Збільшення кількості рейсів на 54% означає, що пасажири з України зможуть значно легше організовувати поїздки до Німеччини або повертатися додому, адже для подорожі тепер достатньо лише однієї пересадки в Польщі.

Одним із ключових маршрутів, що забезпечує зручне стикування з європейськими поїздами, є рейс 31/32 Запоріжжя — Перемишль. За новим графіком руху поїздів із Запоріжжя прибуття до Перемишля заплановане на 08 годину 18 хвилину.

Пасажири, які подорожують цим поїздом із Запоріжжя через Дніпро, отримують практично годину в запасі для пересадки на поїзд EC58 Galicja Перемишль — Берлін, що вирушає о 09 годині 09 хвилині. Цей маршрут вважається одним із найпопулярніших серед мандрівників, які прямують до столиці Німеччини.

"Укрзалізниця" підкреслює, що всі пересадки узгоджені в обох напрямках. Тому як подорож до Німеччини, так і повернення в Україну будуть однаково комфортними та передбачуваними.

Крім денного сполучення, дістатися Берліна можна і нічними поїздами. Для цього пасажирам доступні рейси EC430 та EC440, які вирушають з Перемишля та Холма відповідно. Такий вибір дозволяє мандрівникам обрати найбільш зручний час для поїздки, а також оптимально спланувати пересадки залежно від власних потреб.

