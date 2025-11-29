Виплати, куди входить гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області, здійснюють після реєстрації у визначених центрах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області надається через програму RISE, яку реалізує благодійний фонд «Карітас-Спес Одеса» за підтримки міжнародних партнерів, повідомляє Politeka.

Ініціатива допомагає людям, які постраждали від бойових дій, втратили житло або проживають у небезпечних районах.

Підтримка включає продуктові набори, ліки, гігієнічні комплекти та тимчасове житло, що дозволяє літнім громадянам задовольнити першочергові потреби. Отримати допомогу можуть внутрішньо переміщені особи з регіонів активних бойових дій та мешканці прифронтових населених пунктів у межах тридцяти кілометрів від лінії зіткнень.

Виплати, куди входить гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області, здійснюють після реєстрації у визначених центрах. В Одесі оформлення доступне за адресою Мала Арнаутська, 88. Родини можуть отримати одноразову підтримку на три місяці — 3600 гривень на кожного члена домогосподарства, але не більше 14 400 гривень для сім’ї з чотирьох осіб.

Участь у програмі передбачає відсутність аналогічної допомоги від інших організацій протягом останніх трьох місяців та невключення до попередніх ініціатив фонду.

Паралельно також діє проєкт «Тепла зима», що покриває витрати на зимовий одяг, взуття та комунальні послуги. Він доповнює основну програму та допомагає літнім людям підготуватися до холодного сезону.

Програма спрямована на зміцнення соціального захисту, створюючи стабільні умови для громадян похилого віку та забезпечуючи їх базові потреби в складний період.

