Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области предоставляется через программу RISE, реализуемую благотворительным фондом «Каритас-Спес Одесса» при поддержке международных партнеров, сообщает Politeka.

Инициатива помогает людям, пострадавшим от боевых действий, потерявшим жилье или проживающим в опасных районах.

Поддержка включает в себя продуктовые наборы, лекарства, гигиенические комплекты и временное жилье, что позволяет пожилым гражданам удовлетворить первоочередные потребности. Получить помощь могут внутренне перемещенные лица из регионов активных боевых действий и жители прифронтовых населенных пунктов в пределах тридцати километров от столкновений.

Выплаты, в которые входит гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области, осуществляют после регистрации в определенных центрах. В Одессе оформление доступно по адресу Малая Арнаутская, 88. Семья может получить одноразовую поддержку на три месяца — 3600 гривен на каждого члена домохозяйства, но не более 14 400 гривен для семьи из четырех человек.

Участие в программе предполагает отсутствие аналогичной помощи от других организаций за последние три месяца и невключение в предыдущие инициативы фонда.

Параллельно также действует проект «Теплая зима», покрывающий расходы на зимнюю одежду, обувь и коммунальные услуги. Он дополняет основную программу и помогает пожилым людям подготовиться к холодному сезону.

Программа направлена ​​на укрепление социальной защиты, создавая стабильные условия для пожилых людей и обеспечивая их базовые потребности в сложный период.

