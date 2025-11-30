Графік відключення світла на тиждень з 1 по 7 грудня в Запорізькій області оприлюднено місцевими енергетиками, повідомляє Politeka.
Таку інформацію надають в Запоріжжяобленерго.
Планові вимкнення пов’язані з ремонтом електрообладнання та охоплять низку сіл та вулиць.
1 грудня з 08:00 до 17:00 електропостачання тимчасово припинять у селі Широке на вулицях Щаслива та кількох прилеглих, а також у Новопетрівці повністю по Квітковій. У Розумівці вимкнення стосуватимуться Голяткіної, Шевченка та Шкільної.
2 грудня знеструмлення плануються у Водяному на вулиці Кармелюка та в Нововознесенці повністю.
3 числа роботи проводитимуть у Лукашевому на Миру, Квітучому та Північному провулках, знову з 09:00 до 17:00.
4 числа без електропостачання залишаться Широке (вул. Лугова та Центральна), Новопетрівка (Вишнева) і Новостепнянське (Щаслива).
Фахівці нагадують, що графік відключення світла на тиждень з 1 по 7 грудня в Запорізькій області складений заздалегідь для безпечного проведення ремонтних робіт. Місцевим жителям радять заздалегідь планувати використання побутової техніки та запасатися необхідними ресурсами.
Очікується, що роботи забезпечать стабільне постачання у майбутньому та зменшать ризики аварій.
Щоб підготуватися до планових знеструмлень, варто заздалегідь зарядити всі гаджети та підготувати павербанки, а також запастися ліхтарями, свічками та батарейками. Рекомендується заздалегідь спланувати приготування їжі або користуватися газовими плитками, а також вимкнути електроприлади з мережі, щоб уникнути стрибків напруги. Крім того, корисно попередити всіх членів сім’ї і підготувати необхідні ресурси.
