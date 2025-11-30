Фахівці нагадують, що графік відключення світла на тиждень з 1 по 7 грудня в Запорізькій області складений заздалегідь для безпечного проведення ремонтних робіт.

Графік відключення світла на тиждень з 1 по 7 грудня в Запорізькій області оприлюднено місцевими енергетиками, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в Запоріжжяобленерго.

Планові вимкнення пов’язані з ремонтом електрообладнання та охоплять низку сіл та вулиць.

1 грудня з 08:00 до 17:00 електропостачання тимчасово припинять у селі Широке на вулицях Щаслива та кількох прилеглих, а також у Новопетрівці повністю по Квітковій. У Розумівці вимкнення стосуватимуться Голяткіної, Шевченка та Шкільної.

2 грудня знеструмлення плануються у Водяному на вулиці Кармелюка та в Нововознесенці повністю.

3 числа роботи проводитимуть у Лукашевому на Миру, Квітучому та Північному провулках, знову з 09:00 до 17:00.

4 числа без електропостачання залишаться Широке (вул. Лугова та Центральна), Новопетрівка (Вишнева) і Новостепнянське (Щаслива).

Фахівці нагадують, що графік відключення світла на тиждень з 1 по 7 грудня в Запорізькій області складений заздалегідь для безпечного проведення ремонтних робіт. Місцевим жителям радять заздалегідь планувати використання побутової техніки та запасатися необхідними ресурсами.

Очікується, що роботи забезпечать стабільне постачання у майбутньому та зменшать ризики аварій.

Щоб підготуватися до планових знеструмлень, варто заздалегідь зарядити всі гаджети та підготувати павербанки, а також запастися ліхтарями, свічками та батарейками. Рекомендується заздалегідь спланувати приготування їжі або користуватися газовими плитками, а також вимкнути електроприлади з мережі, щоб уникнути стрибків напруги. Крім того, корисно попередити всіх членів сім’ї і підготувати необхідні ресурси.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Запоріжжі: які базові товари злетіли у вартості.

Також Politeka повідомляла, Початок опалювального сезону 2025 року у Запоріжжі: коли запрацюють батареї у будинках.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: як зміняться ціни на базовий товар.