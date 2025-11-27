Робота для пенсіонерів у Дніпрі охоплює транспорт, виробництво та сервіс, забезпечуючи стабільний дохід.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі представлена кількома роботодавцями, які відкрили вакансії для кандидатів різного віку, повідомляє Politeka.

Актуальні оголошення розміщені на порталі work.ua. Серед них виділяється компанія Way Up Drive, що шукає водіїв таксі. Працівники працюватимуть із транспортом фірми через сервіси Uklon і Bolt. Оплата варіюється від 32 000 до 42 000 гривень, додатково передбачено відсоток від каси. Гарантовані технічно справні автомобілі, щоденний розрахунок, гнучкий графік та пріоритет у 40% замовлень. Вимоги — досвід водіння щонайменше дев’ять місяців, охайність, ввічливість та відповідальність. Можливе повне або часткове працевлаштування. Компанія готова розглядати студентів, осіб з інвалідністю та пенсіонерів.

Виробниче підприємство «Інтерпайп» пропонує роботу без обов’язкового досвіду. Навчання проводить роботодавець. Заробітна плата становить 20 000–35 000 гривень із виплатами двічі на місяць. Переваги включають харчові дотації, безкоштовний транспорт, медичне страхування та можливість здобути професійні навички у металургії. Позиція підходить для студентів, людей з інвалідністю та пенсіонерів.

Фітнес-мережа Fit4You шукає прибиральницю з оплатою близько 10 000 гривень. Годинна ставка — 50 гривень, передбачено премії. Робочий час — з понеділка до п’ятниці з 12:00 до 20:00. Основні завдання — прибирання залів відповідно до стандартів. Вимоги включають охайність, пунктуальність, порядність та відсутність шкідливих звичок.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі охоплює транспорт, виробництво та сервіс, забезпечуючи стабільний дохід, соціальні гарантії та можливості розвитку навіть для людей старшого віку.

