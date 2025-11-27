Щоб отримати гуманітарну допомогу для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі, потрібно пройти коротку онлайн-реєстрацію.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі реалізується через місцевий соціальний ресторан, де відвідувачам безоплатно роздають продукти у вигляді гарячих обідів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають організатори проєкту.

Метою ініціативи є забезпечення щоденного харчування та підтримка людей, які нині особливо потребують продовольчої допомоги. Значна увага приділяється літнім громадянам, котрі через наслідки війни й економічні труднощі залишилися без достатнього забезпечення. Для багатьох із них навіть одна порція гарячої страви має велике значення, адже приносить не лише ситість, а й відчуття турботи, співучасті та людяності.

Заклад також приймає внутрішньо переміщених осіб, які втратили домівки через бойові дії та нині проживають у місті. Щоб отримати гуманітарну допомогу для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі, потрібно пройти коротку онлайн-реєстрацію через чат-бот у застосунку Telegram. Алгоритм простий: знайти бот, виконати кілька дій для підтвердження особи — і вже наступного дня можна приходити за гарячими обідами.

Соціальний ресторан «Перемога» працює щоденно, без вихідних, з 11:00 до 16:00 за адресою: Дніпро, вулиця Володимира Вернадського, будинок 1–3. Тут готують поживні страви зі свіжих інгредієнтів, аби відвідувачі відчули домашній комфорт і змогли зменшити щоденні труднощі.

Функціонування закладу частково фінансується благодійними внесками. Долучитися до підтримки ініціативи може кожен охочий — достатньо скористатися спеціальною онлайн-платформою та натиснути символічну кнопку «пригостити».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Дніпропетровській області: платіжки зростуть у частини українців.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі: хто має право на допомогу.

Як повідомляла Politeka, Початок опалювального сезону 2025 у Дніпропетровській області: коли домівки матимуть тепло.