Щоб претендувати на виплати для ВПО з 1 грудня у Дніпропетровській області, людина повинна мати офіційний статус внутрішньо переміщеної особи.

Виплати для ВПО з 1 грудня у Дніпропетровській області доступні для переселенців, що відповідають важливим критеріям відбору, повідомляє Politeka.net.

Про грошову допомогу детальніше розповіли на порталі "Дія".

У грудні 2025 року внутрішньо переміщені особи продовжать отримувати фінансову допомогу в тих самих розмірах, що й у попередні місяці. Це стало можливим завдяки вересневому рішенню уряду, яким виплати для ВПО з 1 грудня у Дніпропетровській області було подовжено ще на пів року. Відтак автоматичні нарахування на банківські рахунки ВПО здійснюватимуться щонайменше до лютого 2025 року.

Розміри щомісячної підтримки залишаються незмінними:

3 000 грн — для дітей та осіб з інвалідністю;

2 000 грн — для інших категорій ВПО.

Нарахування коштів здійснюється двічі на місяць — 15 та 28 числа.

Право на її отримання мають люди з інвалідністю I–III групи, сім’ї з дітьми до 18 років (або до 23 років, якщо дитина навчається), домогосподарства, де всі члени є непрацездатними, а також інші соціально вразливі категорії населення.

Виплата 6500 грн у межах програми «Зимова підтримка»

Окремо діє програма «Зимова підтримка», яка передбачає одноразову допомогу у розмірі 6500 грн. Її можуть отримати як внутрішньо переміщені особи, так і інші групи громадян, що потребують додаткового захисту. До таких категорій, зокрема, належать:

діти, які перебувають під опікою чи піклуванням;

діти з інвалідністю;

вихованці прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, включно з дітьми з інвалідністю;

ВПО з інвалідністю I групи;

діти-ВПО, які отримують щомісячну допомогу на проживання;

діти з малозабезпечених сімей віком до 18 років;

одинокі пенсіонери, що отримують надбавку на догляд.

За словами прем’єрки Юлії Свириденко, лише за перші три дні з початку прийому заяв — з 21 листопада 2025 року — українці подали понад 150 тисяч звернень.

Подати заявку можна двома способами:

онлайн — через мобільний додаток або вебпортал «Дія»;

офлайн — у будь-якому відділенні Пенсійного фонду України.

Прийом заяв триватиме до 17 грудня 2025 року.

Отримані кошти можна використовувати протягом 180 днів. Вони призначені на найнеобхідніші потреби, зокрема: теплий сезонний одяг і взуття; лікарські препарати; вітаміни та інші товари першої необхідності.

