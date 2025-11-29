На додачу до планових знеструмлень у деяких населених пунктах Дніпропетровської області 30 листопада діятимуть додаткові локальні графіки відключення світла, пише Politeka.
Ці знеструмлення будуть повʼязані з проведенням профілактичних робіт в електричних мережах регіону та триватимуть по 10-10,5 годин поспіль.
Зокрема 30 листопада 2025 року в Дніпропетровській області додаткові графіки відключення світла з 8:00 до 18:00 застосовуватимуть у таких населених пунктах:
- Камʼянське (вул. Затишна, Сергія Нігояна, Юліана Ступака, Уманська, пров. Ступака, Нігояна, Уманський 1, 2, 3, 4, 5);
- Новомиколаївка (Центральна);
- Сурсько-Литовське (Берегова, Тиха, Лисогірська).
На території Межиріцької сілької громади в Павлоградському районі, як повідомляє Politeka, 30 листопада графіки відключення світла діятимуть із 8:00 до 18:30 в низці сіл:
- Дачне (Вербова, Степова);
- Оженківка (Дніпровська, Залужна, Центральна, пров. Короткий, Широкий);
- Домаха (Дніпровська, Залізнична, Лісний, Молодіжний).
Крім того, за даними ДТЕК, у цю неділю планові знеструмлення з 8:00 до 18:30 відбудуться також у місті Тернівка для будинків по вулицях Леоніда Каденюка, Космонавтів, Троїцька, Левадна, Західнодонбаська, Осіння, Різдвяна, Спаська, Степова.
Останні новини України:
Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.
Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.
Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.