Фахівці АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" оголосили додаткові графіки відключення світла в області на неділю, 30 листопада 2025 року.

На додачу до планових знеструмлень у деяких населених пунктах Дніпропетровської області 30 листопада діятимуть додаткові локальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Ці знеструмлення будуть повʼязані з проведенням профілактичних робіт в електричних мережах регіону та триватимуть по 10-10,5 годин поспіль.

Зокрема 30 листопада 2025 року в Дніпропетровській області додаткові графіки відключення світла з 8:00 до 18:00 застосовуватимуть у таких населених пунктах:

Камʼянське (вул. Затишна, Сергія Нігояна, Юліана Ступака, Уманська, пров. Ступака, Нігояна, Уманський 1, 2, 3, 4, 5);

Новомиколаївка (Центральна);

Сурсько-Литовське (Берегова, Тиха, Лисогірська).

На території Межиріцької сілької громади в Павлоградському районі, як повідомляє Politeka, 30 листопада графіки відключення світла діятимуть із 8:00 до 18:30 в низці сіл:

Дачне (Вербова, Степова);

Оженківка (Дніпровська, Залужна, Центральна, пров. Короткий, Широкий);

Домаха (Дніпровська, Залізнична, Лісний, Молодіжний).

Крім того, за даними ДТЕК, у цю неділю планові знеструмлення з 8:00 до 18:30 відбудуться також у місті Тернівка для будинків по вулицях Леоніда Каденюка, Космонавтів, Троїцька, Левадна, Західнодонбаська, Осіння, Різдвяна, Спаська, Степова.

