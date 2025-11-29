Специалисты АО "ДТЭК Днепровские электросети" объявили дополнительные графики отключения света в области на воскресенье, 30 ноября 2025 года.

В дополнение к плановым обесточениям в некоторых населенных пунктах Днепропетровской области 30 ноября будут действовать дополнительные локальные графики отключения света, пишет Politeka.

Эти обесточения будут связаны с проведением профилактических работ в электрических сетях региона и продлятся по 10-10,5 часов подряд.

В частности, 30 ноября 2025 года в Днепропетровской области дополнительные графики отключения света с 8:00 до 18:00 будут применяться в следующих населенных пунктах:

Каменское (ул. Уютная, Сергея Нигояна, Юлиана Ступака, Уманская, пер. Ступака, Нигояна, Уманский 1, 2, 3, 4, 5);

Новониколаевка (Центральная);

Сурско-Литовское (Береговая, Тихая, Лысогорская).

На территории Межирицкой сельской общины в Павлоградском районе, как сообщает Politeka, 30 ноября графики отключения света будут действовать с 8:00 до 18:30 в ряде сел:

Дачное (Вербовая, Степная);

Оженковка (Днепровская, Залужная, Центральная, пер. Короткий, Широкий);

Домаха (Днепровская, Железнодорожная, Лесной, Молодежный).

Кроме того, по данным ДТЭК, в это воскресенье плановые обесточения с 8:00 до 18:30 состоятся также в городе Терновкеадля домов по улицам Леонида Каденюка, Космонавтов, Троицкая, Левадная, Западнодонбасская, Осенняя, Рождественская, Спасская, Степная.

