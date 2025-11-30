Графік відключення світла на тиждень з 1 по 7 грудня в Чернігівській області охоплює більшість населених пунктів.

Графік відключення світла на тиждень з 1 по 7 грудня в Чернігівській області оприлюднено для місцевих громад, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті Остерської громади.

У Чернігівському районі заплановано серію ремонтних робіт на повітряних лініях електропередачі, що спричинить тимчасові перебої з електропостачанням.

В Остерській громаді знеструмлення відбудеться 1 грудня з 10:00 до 16:00 на вулицях Лугова та Набережна у Береміцькому, а також на вулицях О. Бригинця та Шевченка в Жуківщині. Любечанинів і частина Остеру залишаться без електроенергії на той же період, поки бригади виконуватимуть необхідні роботи.

2 грудня світло відключать у Поліському на вулицях Вишнева, Космонавтів, Лісова та Польова, з 09:30 до 17:00. Наступного дня у Пархимові роботи проведуть з 10:00 до 16:00 на вулиці Травневій.

4 числа у Остері заплановані дві хвилі знеструмлень: перша – з 10:00 до 16:00 на вул. А.О. Грановського та Соломії Крушельницької, друга – з 09:30 до 17:00 на Беца, Будівельників, Зайцева та Ярослава Мудрого. У Пархимові світла не буде на Травневій.

Місцевим мешканцям радять заздалегідь підготувати необхідні прилади та запаси, аби уникнути незручностей під час планових знеструмлень. Такі ремонтні роботи дозволяють підвищити надійність мереж і запобігти аварійним відключенням у майбутньому.

Графік відключення світла на тиждень з 1 по 7 грудня в Чернігівській області охоплює більшість населених пунктів, тому варто перевіряти точні адреси та час відключення на місцевих ресурсах енергопостачальника.

