Нова система оплати за проїзд у Сумській області дозволяє уникнути черг і робить користування громадським транспортом простішим.

У Сумській області запровадили нову систему оплати за проїзд у міських трамваях та автобусах, передає Politeka.

Таку інформацію надає Конотопська міська рада на офіційній сторінці у Фейсбук.

Конотопське транспортне управління у співпраці з ПриватБанком відкриває можливість користуватися мобільним додатком будь-якого банку.

Оплата здійснюється через QR-код, розміщений у салоні транспортного засобу. Пасажиру потрібно лише відсканувати код у додатку та підтвердити транзакцію.

Завдяки нововведенню поїздки стали швидшими, зручнішими та доступними для всіх користувачів. Тепер не обов’язково мати карту конкретного банку, достатньо смартфона та додатку.

Нова система оплати за проїзд у Сумській області дозволяє уникнути черг і робить користування громадським транспортом простішим і комфортнішим.

Крім того, в Сумській області також повідомляли про новий графік руху поїздів.

З 23 листопада набрав чинності новий графік руху приміських поїздів у Сумській області. Оновлення введено після відновлення повноцінного курсування на ділянці Конотоп – Неплюєве, що дозволило відновити стабільний рух за повним маршрутом.

Зміни мають на меті покращити якість перевезень, зберегти важливі пересадки та зробити поїздки комфортнішими для пасажирів.

У межах оновленого графіка скориговано час відправлення та прибуття кількох рейсів. Зокрема, експрес №6541 за маршрутом Неплюєве – Конотоп-Пасажирський відтепер вирушає о 04:30 замість попереднього часу 04:49.

Інший відкоригований маршрут — експрес №6546, який вирушає зі станції Конотоп-Пасажирський у напрямку Неплюєве.

