Уряд анонсував нову грошову допомогу для пенсіонерів у Кіровоградській області у межах державної програми «Тепла зима» на період опалювального сезону, повідомляє Politeka.

Кабінет Міністрів України підготував проєкт постанови під назвою «Деякі питання підтримки окремих категорій осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року». Документ передбачає запровадження одноразової виплати, яка допоможе забезпечити базові потреби населення під час холодів. Наразі ініціатива перебуває на громадському обговоренні. Минулорічні аналогічні виплати у Кіровоградській області використовувалися для купівлі теплого одягу, взуття та необхідних товарів. Цього разу уряд наголошує на цільовому використанні коштів і визначає дві основні групи отримувачів.

Перша категорія — діти:

• вихованці малозабезпечених сімей, на яких припадає значна частка фінансування;

• представники родин внутрішньо переміщених осіб;

• неповнолітні, над якими встановлено опіку чи піклування;

• сироти або діти з інвалідністю, які проживають у прийомних родинах чи дитячих будинках сімейного типу.

Друга група — дорослі, які потребують підтримки:

• особи з інвалідністю І групи серед внутрішньо переміщених громадян;

• самотні літні люди, які мають надбавку на догляд.

Процедура отримання коштів у Кіровоградській області буде максимально простою. Тим, хто вже належить до зазначених соціальних категорій, не потрібно подавати заяви чи чекати в чергах. Виплата у розмірі 6500 гривень нараховуватиметься голові домогосподарства Міністерством соціальної політики та автоматично зараховуватиметься на соціальний рахунок або «Дія.Картку».

Виплата має одноразовий характер і доступна протягом 180 днів із моменту надходження. Після завершення цього терміну невикористані кошти повертаються до державного бюджету.

Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області призначена для покриття основних зимових витрат: купівлі теплого одягу, сплати рахунків за комунальні послуги (опалення, газ, електроенергія), придбання продуктів харчування, медикаментів чи квитків на транспорт.

