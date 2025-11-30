Прогноз погоди на тиждень з 1 по 7 грудня у Харкові обіцяє прохолодну пору.

Синоптики зробили прогноз погоди на тиждень з 1 по 7 грудня у Харкові та розкрили, які сюрпризи підготувала нова неділя, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 1 по 7 грудня у Харкові. Розпочнеться все зі прохолодної пори. У понеділок 1-ого числа: сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Максимальна температура повітря сягне +5°C, що є аномально теплими показниками.

У вівторок, 2.12: повітря прогріється до +5°C. Протягом усього дня погода триматиметься похмурою. Дождів не прогнозується.

Середа, 3.12: весь день буде хмарно. Без дождів. Температурні коливання — від +2 до +3°C.

Четвер, 4 числа: протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без дождів. Впродовж дня температура триматиметься в межах +2…+3°C. У минулі часи цей день називали "воротами зими" і говорили: "Введення прийшло – зиму привело". Погода цього дня може бути дуже мінливою: і морозною, і теплою. Наші пращури підмітили: якщо похолоднішає, то зима буде лютою.

У п’ятницю, 5.12: хмари триматимуться до самого вечора. Без опадів. Температура повітря триматиметься в межах +1…+3°C. В минулому цього дня заглядали у пташині гнізда: якщо в них багато пуху, сухої трави й соломи – пернаті відчувають холодну зиму.

Субота, 6.12: протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів. Температура коливатиметься від 0 до +1°C.

У неділю 7.12: вранці та ввечері триматиметься похмура пора, вдень можливе невелике прояснення. Без опадів. Температурні показники — від -1 до +1°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з 1 по 7 грудня у Харкові обіцяє прохолодну пору.

