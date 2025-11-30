Дефіцит продуктів у Харкові створює ризики для ринку і може спричинити подальше зростання розцінок у зимовий та весняний періоди

Дефіцит продуктів у Харкові вже відчутний на білоголову капусту, яка залишається одним із найпопулярніших овочів серед місцевих мешканців, повідомляє Politeka.

Аграрний спеціаліст Микола Соботович відзначає, що ринок у 2025 році демонструє високу нестабільність цін через комплекс факторів. Передусім це різкі коливання погоди, які негативно позначилися на врожайності.

Фермери, реагуючи на високі розцінки минулого року, розширили площі посівів, проте зіткнулися з проблемами зберігання через недостатньо розвинену інфраструктуру. Значна частина капусти не відповідає стандартам для тривалого зберігання, через що обсяг продукції, здатної зберігати товарний вигляд до весни, обмежений.

Також дефіцит продуктів у Харкові створює ризики для ринку і може спричинити подальше зростання розцінок у зимовий та весняний періоди. Аналітики прогнозують, що нестача якісного овоча вже найближчим часом призведе до відчутного подорожчання.

Ринок капусти традиційно циклічний: високі розцінки стимулюють розширення виробництва, після чого вартості падають, і фермери змушені скорочувати посіви, що знову формує підвищення цін.

Стабілізацію можна досягти лише через модернізацію технологій вирощування та розвиток мережі овочесховищ. Нові сховища дозволять підтримувати постійний обсяг продукції протягом року і мінімізувати сезонні коливання.

Місцевим мешканцям радять заздалегідь планувати покупки та відстежувати ціни, щоб уникнути нестачі популярного овоча в зимовий період. Також рекомендується заздалегідь планувати бюджети.

