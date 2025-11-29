В Одесі запровадили новий графік руху транспорту через обмеження у роботі електротранспорту, передає Politeka.

Міська рада повідомила про запуск трьох безкоштовних соціальних автобусів, що обслуговують важливі напрямки.

Перший маршрут з’єднує залізничний вокзал та вулицю 28-ї бригади, замінюючи сьомий трамвай на проспекті Князя Володимира Великого.

Другий автобус курсує від вулиці Святослава Ріхтера до Дігтярної.

Третій маршрут проходить між Тираспольським шосе в районі Двох стовпів та Дігтярною. Частина рейсів позначена буквою «К» і прямує до Західного кладовища.

Маршрути працюють у будні дні, проїзд для пасажирів безкоштовний. Організатори продумали зупинки біля лікарень, вокзалів та ринків, щоб містяни могли комфортно пересуватися під час тимчасової зупинки електротранспорту.

Новий графік руху транспорту в Одесі дозволяє мешканцям планувати поїздки, зберігаючи доступ до основних об’єктів міської інфраструктури.

Крім того, в Одесі відновили довгоочікуваний маршрут. Йдеться про трамвай номер 20.

Містяни, які щодня користувалися цим напрямком, тепер можуть знову розраховувати на звичні поїздки.

Понад місяць трамвай не виходив на лінію через наслідки сильної зливи, що пошкодила інфраструктуру. Тим часом мешканців району обслуговували маршрутні таксі, які тимчасово замінили електротранспорт.

Наразі ж №20 знову їздить у звичному режимі. Це важливе рішення для місцевих пасажирів, адже він сполучає ключові частини міста та є зручним для щоденних поїздок. Інтервал курсування становить у середньому від 25 до 30 хвилин.

