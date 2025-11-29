В Одессе введен новый график движения транспорта из-за ограничений в работе электротранспорта, передает Politeka.

Городской совет сообщил о запуске трех бесплатных социальных автобусов, обслуживающих важные направления.

Первый маршрут соединяет железнодорожный вокзал и улицу 28 бригады, заменяя седьмой трамвай на проспекте Князя Владимира Великого.

Второй автобус курсирует от улицы Святослава Рихтера до Дегтярной.

Третий маршрут проходит между Тираспольским шоссе в районе Двух столбов и Дегтярной. Часть рейсов обозначена буквой «К» и направляется в Западное кладбище.

Маршруты работают по будням, проезд для пассажиров бесплатный. Организаторы продумали остановки возле больниц, вокзалов и рынков, чтобы горожане могли комфортно передвигаться во время остановки электротранспорта.

Новый график движения транспорта в Одессе позволяет жителям планировать поездки, сохраняя доступ к основным объектам городской инфраструктуры.

Кроме того, в Одессе восстановили долгожданный маршрут. Речь идет о трамвае номер 20.

Горожане, ежедневно пользовавшиеся этим направлением, теперь могут снова рассчитывать на привычные поездки.

Более месяца трамвай не выходил на линию из-за последствий сильного ливня, повредившего инфраструктуру. Между тем, жителей района обслуживали маршрутные такси, временно заменившие электротранспорт.

Пока же №20 снова ездит в обычном режиме. Это важное решение для местных пассажиров, ведь он соединяет ключевые части города и удобен для ежедневных поездок. Интервал курса составляет в среднем от 25 до 30 минут.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе: украинцам доступна гуманитарная помощь.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: кто готов оказать поддержку в ноябре.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: сколько получат украинцы в ноябре.