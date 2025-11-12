Стало відомо про зміни у міських перевезеннях, зокрема у новому графіку руху транспорту в Одесі.

Після місяця незручностей, мешканці Одеси дочекалися новий графік руху транспорту, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці КП "Одесміськелектротранс", новий графік руху транспорту в Одесі означає повернення трамвая №20. Його курсування відновили після масштабної зливи, яка пошкодила колію та контактну мережу.

Відновлення відбулося 8 листопада, про що повідомили в комунальному підприємстві «Одесміськелектротранс». Містяни, які щодня користувалися цим маршрутом, тепер можуть знову розраховувати на звичні поїздки.

Понад місяць трамвай не виходив на лінію через наслідки сильної зливи, що пошкодила інфраструктуру. Тим часом мешканців району обслуговували маршрутні таксі, які тимчасово замінили електротранспорт.

Тепер же №20 знову курсує у звичному режимі. Це важливе рішення для місцевих пасажирів, адже він сполучає ключові частини міста та є зручним для щоденних поїздок.

Новий графік руху в Одесі означає, що тепер можна дістатися трамваєм від Херсонського скверу до Хаджибеївського лиману.

Уздовж шляху розташовані завод «Стальметіз», 1-й Хлібозавод, Лакокрасочний завод та промислова зона, а далі відкривається зелений масив і мальовнича прибережна смуга біля лиману.

Транспорт проходить шлях завдовжки близько 7 кілометрів. Інтервал курсування становить у середньому від 25 до 30 хвилин. Вартість проїзду залишилася незмінною. Квиток коштує 15 гривень, а от у маршрутному таксі вартість становить 20 грн у межах міста.

