Стало известно об изменениях в городских перевозках, в частности, в новом графике движения транспорта в Одессе.

После месяца неудобств жители Одессы дождались нового графика движения транспорта, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальной Фейсбук-странице КП "Одесгорэлектротранс", новый график движения транспорта в Одессе означает возвращение трамвая №20. Его курсирование возобновили после масштабного ливня, повредившего колею и контактную сеть.

Возобновление произошло 8 ноября, о чем сообщили в коммунальном предприятии «Одессэлектротранс». Горожане, ежедневно пользовавшиеся этим маршрутом, теперь могут снова рассчитывать на привычные поездки.

Более месяца трамвай не выходил на линию из-за последствий сильного ливня, повредившего инфраструктуру. Между тем, жителей района обслуживали маршрутные такси, временно заменившие электротранспорт.

Теперь же №20 снова курсирует в обычном режиме. Это важное решение для местных пассажиров, ведь он соединяет ключевые части города и удобен для ежедневных поездок.

Новый график движения в Одессе означает, что теперь можно добраться трамваем от Херсонского сквера до Хаджибеевского лимана.

Вдоль пути расположен завод «Стальметиз», 1-й Хлебозавод, Лакокрасочный завод и промышленная зона, а затем открывается зеленый массив и живописная прибрежная полоса у лимана.

Транспорт проходит путь протяженностью около 7 километров. Интервал курса составляет в среднем от 25 до 30 минут. Стоимость проезда осталась неизменной. Билет стоит 15 гривен, а вот в маршрутном такси стоимость составляет 20 грн в черте города.

