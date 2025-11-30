Тема підвищення тарифів на опалення в Полтавській області завжди є актуальною для місцевих мешканців.

Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області відображає реальні витрати на енергоресурси та теплопостачання, повідомляє Politeka.

За інформацією на офіційному сайті "Лубнитеплоенерго", нові розцінки запроваджено з жовтня 2025 року, і вони торкнуться як населення, так і бюджетних установ.

Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області стосується виробництва, транспортування та постачання теплової енергії. Всі розрахунки проводили відповідно до чинного законодавства, що передбачає економічно обґрунтовані розцінки.

Попередні розцінки були ухвалені ще у серпні 2024 року і не враховували всіх витрат на ремонт та обслуговування теплопунктів. Наразі рівень відшкодування витрат становив близько 76%, що зробило підвищення тарифів на опалення в Полтавській області неминучим.

Ріс вартості ЖКП пояснюють значним зростанням вартості паливно-енергетичних ресурсів та збільшенням витрат на електроенергію. Природний газ для населення зараз коштує близько 6183 грн за тисячу кубометрів, а для бюджетних установ та інших споживачів перевищує 13 тисяч.

До цього додаються витрати на транспортування та розподіл газу, що підвищує собівартість тепла. Крім того, середня ціна електроенергії за останні шість місяців перевищила 8 грн за кіловат-годину, що на 192% більше для населення і на 25% більше для бюджетних установ порівняно з попередніми розцінками.

Додатково зросла вартість водопостачання та водовідведення у Лубнах і Пирятині, що також впливає на формування кінцевої ціни тепла.

Фахівці "Лубнитеплоенерго" зазначають, що перегляд цін є необхідним кроком для забезпечення стабільної роботи підприємства.

