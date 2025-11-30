Дефіцит продуктів у Полтавській області може стати наслідком падіння врожайності цибулі, інформує Politeka.

Через окупацію більшості південних територій аграріям довелося переносити посіви у центральні та західні регіони. Саме там урожайність значно нижча, і тепер господарі отримують у чотири рази менше від звичних показників.

За словами Вікторії Рудь, старшої наукової співробітниці Інституту овочівництва і баштанництва НААНУ, нинішній результат становить приблизно 20 тонн з гектара. До війни на півдні збирали 60–80 тонн. До початку повномасштабного вторгнення Запорізька, Херсонська, Миколаївська та Одеська області давали близько 60% національного врожаю. Втрата цих площ радикально змінила карту виробництва, а нові умови, відсутність досвіду й несприятливий клімат зменшили обсяги.

Посівні площі у 2024 році залишилися майже незмінними — близько 53,8 тисячі гектарів. Проте збір упав на 20–25%. Причинами стали нестача вологи, поширення хвороб і погодні виклики. У 2022 році внаслідок окупації господарства втратили близько 21% довоєнних показників, що вже призвело до дефіциту. Наступного, 2023 року, завдяки роботі фермерів у центральних та західних регіонах, урожай зріс на 9,8% у порівнянні з попереднім періодом.

Отже, дефіцит продуктів у Полтавській області залишатиметься актуальним питанням доти, доки врожайність не відновиться, а виробники не зможуть пристосуватися до нових реалій.

Джерело: Agrotimes

