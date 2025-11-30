У різних населених пунктах Одеської області в понеділок, 1 грудня 2025 року, знову будуть застосовувати додаткові графіки відключення світла.

Спеціалісти ДТЕК попередили про планові роботи в електромережах і відповідні графіки відключення світла в Одеській області на 1 грудня 2025 року, пише Politeka.

Зокрема профілактичні роботи, через які доведеть застосувати додаткові графіки відключення світла, 1 грудня з 8:00 до 19:00 проводитимуться в таких населених пунктах Одеської області:

Куяльник;

Малий Куяльник (вул. Південна);

Мала Слобідка (Виноградна, Грушева, Миру, Перемоги, Польова, Прибережна, Садова, Тиха, Лесі Українки, Хмельницького, Центральна, Шевченка, Шкільна, Шляхетна, Бурлаки);

Правда (Космонавтів, Польова, Правда, Терешкової);

Кирилівка (Центральна);

Тимкове (Базарна, Весняна, Вишнева, Грушевського, Губарєва, Дачна, Залізнична, Зарічна, Калинова, Котляревського, Лесі Українки, Молодіжна, Північна, Прикордонна, Примирення, Садова, Сонячна, Спортивна, Шевченка, пров. Зарічний, Медовий, Джерельний, Поштовий);

Слобідка (Базарна, Весела, Весняна, Вокзальна, Гоголя, Дружби, Європейська, Залізнична, Калинова, Квітнева, Кооперативна, Котляревського, Незалежності, Паркова, Перемоги, Південна, Польова та ін. – повний список адрес на сайті громади).

Крім того, 1 грудня в Одеській області графіки відключення світла торкнуться Василівської сільської територіальної громади. Там із 8:00 до 17:00 без електропостачання частково залишаться такі села:

Каракурт (вул. Зірчна, Лиманна, Степова, Христо Ботєва, Шкільна, Арнаутська, пров. Первомайський);

Голиця (Виноградна, Кара Маринська, Степова, Річкова, Шкільна, Зелена);

Калчева (Мінко Бундєва, Касапська, Лісова, Миру, Молодіжна, Пушкіна, Спортивна, Садова, Степова, Центральна, Чкалова, пров. Бессарабський).

