У Полтавській області розпочалася реєстрація на гуманітарну допомогу для пенсіонерів та інших вразливих категорій.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області передбачає отримання фінансової підтримки для оплати комунальних послуг у зимовий період 2025/26 років, повідомляє Politeka.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається в межах проєкту «Допомога на теплу зиму для постраждалих внаслідок війни в Україні», який реалізує Карітас Полтава за підтримки CRS Catholic Relief Services.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в області покликана підтримати людей, що залишили свої домівки через війну та зараз мешкають у сільських громадах Зінківської та Полтавської територіальних громад.

Організатори закликають уважно стежити за графіком виїздів мобільної групи, аби вчасно зареєструватися у своєму населеному пункті.

Для участі у програмі визначено низку критеріїв. Підтримку можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які підпадають під одну з категорій вразливості. Серед них люди з інвалідністю першої або другої групи, а також ті, хто має інвалідність з дитинства.

До переліку належать і літні люди, яким виповнилося 60 років і більше. Реєструватися можуть також самотні батьки чи матері, які виховують неповнолітніх дітей, вагітні жінки та матері з дітьми до трьох років.

Право на участь мають прийомні батьки неповнолітніх дітей, багатодітні родини з трьома і більше дітьми, а також особи з важкими захворюваннями, лікування яких вимагає значних коштів і не покривається доходом сім’ї.

Щоб пройти реєстрацію, потрібно підготувати пакет документів. Серед обов’язкових є паспорт та ідентифікаційний код, а також довідка внутрішньо переміщеної особи.

