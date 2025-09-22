В Полтавской области началась регистрация на гуманитарную помощь для пенсионеров и других уязвимых категорий.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предусматривает получение финансовой поддержки для оплаты коммунальных услуг в зимний период 2025/26, сообщает Politeka.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется в рамках проекта «Помощь на теплую зиму для пострадавших в результате войны в Украине», реализуемого Каритасом Полтавой при поддержке CRS Catholic Relief Services.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в области призвана поддержать людей, которые покинули свои дома из-за войны и сейчас живут в сельских общинах Зинковской и Полтавской территориальных общин.

Организаторы призывают внимательно следить за графиком выездов мобильной группы, чтобы зарегистрироваться в своем населенном пункте.

Для участия в программе определен ряд критериев. Поддержку могут получить внутренне перемещенные лица, подпадающие под одну из категорий уязвимости. Среди них люди с инвалидностью первой или второй группы, а также имеющие инвалидность с детства.

К списку относятся и пожилые люди, которым исполнилось 60 лет и старше. Регистрироваться могут также одинокие родители или матери, воспитывающие несовершеннолетних детей, беременные женщины и матери с детьми младше трех лет.

Право на участие имеют приемные родители несовершеннолетних детей, многодетные семьи с тремя и более детьми, а также лица с тяжелыми заболеваниями, лечение которых требует больших средств и не покрывается доходом семьи.

Для регистрации необходимо подготовить пакет документов. Среди обязательных есть паспорт и идентификационный код, а также справка внутри перемещенного лица.

