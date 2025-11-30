На понеділок, 1 грудня 2025 року, ДТЕК оголосив про додаткові графіки відключення світла в Дніпропетровській області.

У ДТЕК попередили про нові локальні графіки відключення світла в Дніпропетровській області на понеділок, 1 грудня 2025 року, повідомляє Politeka.

Зокрема 1 грудня з 8:00 до 18:00 додаткові графіки відключення світла застосовуватимуться в таких населених пунктах Дніпропетровської області:

Тернівка (вул. Приточилівка, Спортивна, Тичини, Лесі Українки, Франка, пров. Лесі Українки, Франка);

Степове (Вишнева, Миру, Нова, Теплична, Харківська, Янтарна);

Новоолескандрівка (Дружби, Осіння, СТ "Дорожник", "Лоцман", "Дніпровська Рівʼєра");

Південне (Виноградна, Гарнізонна, Підводників, Південна, Аеропотівська, пров. Корабельний);

Старі Кодаки (Будівельників, Весела, Гетьманська, Гірнича, Гоголя, Горянська, Дорожня, Зарічна, Клубна, Кодацька, Коротка, Космічна, Крайня, Лазурна, Миру, Маяковського, Металургів, Набережна, Нова, Овражна, Оптимістів та ін.);

Дніпрове (Центральна);

Сажівка (Оптимістів).

Із 8:00 до 18:00 знеструмлення відбудуться в с. Дачне (Вербова, Степова), Оженківка (Дніпровська, Залужна, Центральна, пров. Короткий, Широкий), Домаха (Залізнична, Лісний, Молодіжний), пише Politeka.

У с. Бабайківка Царичанської громади графіки відключення світла 1 грудня діятимуть із 8 до 16 години для будинків по вулицях Весняна, Прибережна, Привітна, Центральна, а з 12 до 18 – Українська. У с. Великокозирщина обмеження діятимуть із 8 до 14 по ву. Берегова та Миру.

