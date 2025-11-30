Отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові передбачає обов’язкову попередню реєстрацію.

Можна отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові під час звернення до громадської організації «Їжа Харків’янам», повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Проєкт має чітко визначену гуманітарну місію — підтримати мешканців Харкова, які опинилися у складних життєвих обставинах. Його головна мета — безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові, адже саме ці категорії населення найбільше потребують допомоги у нинішніх соціально-економічних умовах. Особливу увагу ініціатива приділяє літнім людям, багатодітним сім’ям та малозабезпеченим мешканцям міста.

Основним напрямом діяльності є формування та видача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові. Окрім продуктів, організатори також дбають про базові потреби людей, надаючи засоби гігієни, побутові речі та предмети догляду. Така допомога стає реальним полегшенням для тих, хто щодня стикається з нестачею найнеобхіднішого.

Втім, отримання допомоги передбачає обов’язкову попередню реєстрацію. Подати заявку можна лише онлайн — актуальні анкети доступні на офіційних сторінках проєкту у соціальних мережах (Instagram, Telegram) та на головному сайті ініціативи. Після заповнення форми кожному заявнику призначається дата, коли він особисто має прибути до офісу організації у Харкові, аби отримати свій набір.

Варто наголосити, що видача гуманітарної допомоги здійснюється виключно в офлайн-форматі. Доставка поштою чи кур’єрськими службами не передбачена. Забрати пакунок можна самостійно, маючи при собі оригінали необхідних документів, або ж довірити це близькій людині, надавши відповідне підтвердження.

Наразі допомога надається одноразово. Проте організатори не виключають змін у майбутньому: умови участі можуть коригуватися залежно від ситуації, доступних ресурсів та кількості заявок. Саме тому мешканців закликають уважно стежити за оновленнями на офіційних каналах комунікації проєкту.

