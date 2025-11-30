Можно получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове во время обращения в общественную организацию «Їжа Харків’янам», сообщает Politeka.net.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

У проекта есть четко определенная гуманитарная миссия — поддержать жителей Харькова, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Его главная цель — бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове, ведь именно эти категории населения больше нуждаются в помощи в нынешних социально-экономических условиях. Особое внимание инициатива уделяет пожилым людям, многодетным семьям и малоимущим жителям города.

Основным направлением деятельности является формирование и выдача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове. Кроме продуктов, организаторы также заботятся о базовых потребностях людей, предоставляя средства гигиены, бытовые принадлежности и предметы ухода. Такая помощь становится реальным облегчением для тех, кто ежедневно сталкивается с нехваткой необходимого.

Впрочем, получение помощи предусматривает обязательную предварительную регистрацию. Подать заявку можно только онлайн – актуальные анкеты доступны на официальных страницах проекта в социальных сетях (Instagram, Telegram) и на главном сайте инициативы. После заполнения формы каждому заявителю назначается дата, когда он должен лично прибыть в офис организации в Харькове, чтобы получить свой набор.

Следует отметить, что выдача гуманитарной помощи осуществляется исключительно в офлайн-формате. Доставка по почте или курьерским службам не предусмотрена. Забрать пакет можно самостоятельно, имея при себе оригиналы необходимых документов, или доверить это близкому человеку, предоставив соответствующее подтверждение.

В настоящее время помощь предоставляется единовременно. Однако организаторы не исключают изменений в будущем: условия участия могут корректироваться в зависимости от ситуации, доступных ресурсов и количества заявок. Поэтому жителей призывают внимательно следить за обновлениями на официальных каналах коммуникации проекта.

