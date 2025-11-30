Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области осуществляется ежемесячно и имеет целью помочь покрыть дополнительные расходы по уходу.

В 2025 году предусмотрено предоставление дополнительных пособий для пенсионеров в Киевской области, в том числе для проживающих самостоятельно, сообщает Politeka.net.

Эта финансовая поддержка призвана помочь пожилым людям, которые из-за своего возраста или состояния здоровья нуждаются в постоянном уходе и не имеют возможности самостоятельно обеспечивать полноценную жизнь.

Кто считается одиноким пенсионером

Право на получение доплаты имеют украинцы, отвечающие определенным критериям.

Во-первых, получатель должен быть в возрасте 80 лет или старше.

Во-вторых, он должен проживать отдельно, без членов семьи, которые могли бы обеспечить уход.

В-третьих, состояние здоровья украинца должно нуждаться в постоянном постороннем уходе, что подтверждается заключением врачебно-консультативной комиссии.

Наконец, одним из условий является получение пенсии по возрасту. Важно отметить, что лица, получающие пенсию по инвалидности, не имеют права на эту доплату.

Размер ежемесячной выплаты

В 2025 году размер доплаты для одиноких пенсионеров составляет 944 гривны. Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области осуществляется ежемесячно и имеет целью помочь покрыть дополнительные расходы по уходу и обеспечению базовых потребностей. Для пожилого человека, проживающего сама, эта сумма может стать важной финансовой поддержкой, способствуя большему комфорту и безопасности в повседневной жизни.

Как оформить выплату

Чтобы оформить денежную помощь для пенсионеров в Киевской области, украинцу необходимо обратиться в органы социальной защиты населения или в ПФУ по месту жительства. Для этого следует подать письменное заявление, а также предоставить копии паспорта и идентификационного кода.

Обязательным документом является вывод врачебно-консультативной комиссии, подтверждающий необходимость постоянного постороннего ухода.

Источник: 24 Канал.

