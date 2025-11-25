Гуманитарная помощь пенсионерам в Харьковской области объединяет ремонт жилья и ежедневное внимание, обеспечивая безопасную среду и возможность вернуться к привычному ритму жизни.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области поступает пожилым людям, которые пострадали от боевых действий и нуждаются в срочной поддержке, сообщает Politeka.

Программу реализует благотворительный фонд «Каритас», сосредотачивая усилия на восстановлении поврежденного жилья и социальном сопровождении. В рамках инициативы производится замена дверей и окон, ремонт крыш и утепление зданий, пригодных для проживания после обстрелов. Предпочтение отдают домохозяйствам, которые можно восстановить без полной реконструкции.

Подавать заявки могут жители Харькова и Изюма. В первую очередь услуги получают пенсионеры, люди с инвалидностью, одинокие пожилые лица, многодетные семьи, беременные женщины, внутренне перемещенные граждане и лица с тяжелыми хроническими болезнями.

Социальное сопровождение включает в себя консультации, помощь в решении повседневных потребностей и психологическую поддержку, что помогает стабилизировать эмоциональное состояние получателей.

Гуманитарная помощь пенсионерам в Харьковской области объединяет ремонт жилья и ежедневное внимание, обеспечивая безопасную среду и возможность вернуться к привычному ритму жизни. Организаторы отмечают, что все желающие получить помощь должны своевременно подавать заявки, чтобы обеспечить поддержку до наступления холодов.

Кроме того, местные жители могут получить бесплатные продукты и другие виды поддержки через проект «HOPE WELL», что системно помогает одиноким людям старшего возраста и гражданам с инвалидностью. С начала 2025 года значительно способствует развитию проекта партнер – благотворительный фонд «Старенькие».

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове: кому из пожилых людей дают гуманитарные наборы и другую помощь.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: украинцам раскрыли, как получить "седьмую" выплату.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ предупредили, кому с октября придется вернуть деньги.