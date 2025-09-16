Из-за проведения ремонтных работ на железнодорожных путях произошли временные изменения маршрутов и введен новый график движения поездов в Киевской области.

Новый график движения поездов в Киевской области вводит компания-перевозчик "Укрзализныця" из-за ряда ремонтных работ на железнодорожных путях, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм.

Из-за проведения ремонтных работ на железнодорожных путях произошли временные изменения маршрутов и графиков пригородных экспрессов в Киевской области. Местные пассажиры должны учитывать эти изменения при планировании поездок, ведь откорректированные расписания могут повлиять на время прибытия и отправления поездов.

В частности, новый график движения поездов на Киевщине затронул следующие рейсы:

№6017 Киев – Фастов-1 будет отправляться из Киева в 11:56 и прибывать в Фастов-1 в 13:37. Ранее эта электричка отправлялась в 12.13 и прибывал в 13.18 соответственно. Изменения расписания будут действовать с 17 по 20 сентября 2025 года.

№6234 Фастов-1 - Мироновка будет отправляться со станции Фастов-1 в 06:26 и прибывать в Мироновку в 08:42, вместо предварительных отправлений в 06:50 и прибытия в 08:56. Они продлятся с 18 сентября по 20 октября 2025 года.

№6235 Мироновка - Фастов-1 будет совершать отправление в 12:23 и прибытие в 14:36 ​​вместо прежнего графика 12:40 - 14:45. Измененное расписание будет действовать с 17 сентября по 17 октября 2025 года.

№6807 Гребенка - Киев будет двигаться по привычному расписанию с начальной станции, однако время прохождения через станцию ​​Барышевка изменилось: теперь поезд будет проходить ее в 10:19 вместо 10:00 и прибывать в Киев в 11:56 вместо 11:35.

Изменения и новый график движения поездов в Киевской области связаны с проведением ремонтных работ на путях, направленных на повышение безопасности движения и качества инфраструктуры. Пассажирам рекомендуется заранее проверять актуальное расписание и планировать поездки с учетом указанных изменений во избежание неудобств и опозданий.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Киевской области: украинцы могут получить специальные надбавки.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области: начался прием заявок, что следует знать о выплатах.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Киевской области: на что можно рассчитывать в сентябре.