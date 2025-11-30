Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах начала оказываться пожилым людям, оставшимся без жилья или оказавшимся в сложных условиях из-за боевых действий, сообщает Politeka.

Программа предусматривает поселение в модульном городке и комплекс социальной поддержки для пожилых людей, а также помощь внутренне перемещенным семьям. Координацию осуществляет Департамент социальной защиты населения городского совета, который принимает документы, проверяет данные и формирует списки участников.

Подать заявку можно лично по адресу ул. Харьковская, 35, рабочее место №15. Сотрудники ведомства помогают правильно заполнить заявления и объясняют порядок участия. Для регистрации необходим паспорт, идентификационный код и справка ВПЛ. Если обращается семья, в документе указываются все члены домохозяйства для корректного распределения мест.

Модульный городок оборудован всем необходимым для проживания и социальной поддержки, что позволяет восстановить привычный ритм жизни и обеспечивает безопасную среду.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах также включает в себя финансовую поддержку: ветераны разрушенного или поврежденного жилья могут получить компенсации, а переселенцам доступны средства на оплату аренды в безопасных районах, что помогает стабилизировать быт и восстановить независимость.

Кроме того, в Сумской области люди могут получить денежную поддержку.

По-прежнему право на получение финпомощи имеют ветераны, чье жилье было разрушено или повреждено из-за боевых действий или осталось на временно оккупированных территориях. Эта категория граждан может воспользоваться компенсацией для аренды нового жилья в безопасных регионах.

