По долгосрочному прогнозу погоды на декабрь в Запорожье, большинство дней будет пасмурным и влажным, однако это не все сюрпризы сезона.

Синоптики сделали прогноз погоды на декабрь в Запорожье и удивили сюрпризами, которые подготовил первый зимний месяц, сообщает Politeka.net.

Мы собрали информацию с нескольких сайтов по прогнозам синоптиков и выяснили, чего ждать в первый месяц зимы.

По долгосрочному прогнозу погоды на декабрь в Запорожье, большинство дней будет пасмурными и влажными.

Первые дни месяца начнутся относительно тепло, как затянутая осень: дневные показатели +7-9°C, постепенно снижаясь до -1 градуса. Осадки в виде ливня ожидаются с начала месяца, иногда даже при солнечной погоде. К исходным периодам стабилизируется — станет тихо, сухо и прохладно, с дневными температурами около 1 градуса и ночными 0…-1.

Вторую неделю, с 8 по 14 число, порадует короткими проблесками солнца на морозном воздухе: днем ​​примерно 1, ночью -1°C. 9 декабря возвращаются осадки в виде дождя, дневная температура будет колебаться 3-6°C, при этом будут короткие периоды ясной погоды. 12 и 14 дожди снова повторяются, ночная температура держится около нуля.

Третья неделя, с 15 по 21 число, будет более стабильной: днем ​​2–4°C, ночью около нуля. С 15 по 17 время от времени будет просматриваться солнце, а 18 и 19 числа ожидается по-настоящему солнечная погода. Однако 20 декабря воскресенье принесет дождь и порывистый ветер, днем ​​3°C, ночью -1 градус, а неделя завершится пасмурно, с плотной облачностью.

Четвертая неделя, с 22 по 28 число, отметится постоянными дождями. С 24 числа начнется четырехдневный мокрый период с мелкими дождями, дневная температура будет колебаться от 2 до 5°C. Выходные будут дождливыми и сырыми, а в воздухе будет ощущаться повышенная влажность.

В конце месяца зима будет смотреться почти весенней: светлое небо, немного солнца и отсутствие осадков. Температура снова поднимется до 2-6 градусов днем ​​и 1-3 градусов ночью, что создаст приятное и оптимистическое завершение декабря.

