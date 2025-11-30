Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предусматривает финансовое усиление домохозяйств для покрытия расходов на коммунальные услуги в зимний сезон 2025-2026 годов, сообщает Politeka.
Проект реализуют "Каритас Полтава" и международная организация CRS Catholic Relief Services. В этом году поддержку получат жители Полтавской и Зиньковской общин. Мобильная команда посещает населенные пункты по заранее составленному графику, поэтому жителям советуют следить за обновлениями, чтобы не упустить возможность подать документы.
Финансовая помощь в первую очередь оказывается уязвимым домохозяйствам. Среди них люди с инвалидностью первой или второй группы, лица с ограниченными физическими возможностями от рождения, а также граждане старше шестидесяти лет.
Участие могут получить также одинокие родители, беременные женщины, матери с детьми до трех лет, семьи с приемными детьми, пациенты с серьезными заболеваниями, нуждающимися в дорогостоящем лечении, и многодетные семьи с тремя и более детьми.
Для регистрации необходимо предоставить паспорт, идентификационный код, справку внутри перемещенного лица, IBAN и документы, подтверждающие принадлежность к соответствующей категории. Это могут быть справки из налогового, Пенсионного фонда, документы ФЛП с декларацией или другие подтверждения доходов.
В рамках программы гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется только один раз каждому домохозяйству. Участие возможно при отсутствии аналогичной поддержки от других организаций. Фонд отмечает, что инициатива направлена на тех, кому действительно необходимо стабильное усиление во время холодного сезона.
