Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предусматривает финансовое усиление домохозяйств для покрытия расходов на коммунальные услуги в зимний сезон 2025-2026 годов, сообщает Politeka.

Проект реализуют "Каритас Полтава" и международная организация CRS Catholic Relief Services. В этом году поддержку получат жители Полтавской и Зиньковской общин. Мобильная команда посещает населенные пункты по заранее составленному графику, поэтому жителям советуют следить за обновлениями, чтобы не упустить возможность подать документы.

Финансовая помощь в первую очередь оказывается уязвимым домохозяйствам. Среди них люди с инвалидностью первой или второй группы, лица с ограниченными физическими возможностями от рождения, а также граждане старше шестидесяти лет.

Участие могут получить также одинокие родители, беременные женщины, матери с детьми до трех лет, семьи с приемными детьми, пациенты с серьезными заболеваниями, нуждающимися в дорогостоящем лечении, и многодетные семьи с тремя и более детьми.

Для регистрации необходимо предоставить паспорт, идентификационный код, справку внутри перемещенного лица, IBAN и документы, подтверждающие принадлежность к соответствующей категории. Это могут быть справки из налогового, Пенсионного фонда, документы ФЛП с декларацией или другие подтверждения доходов.

В рамках программы гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется только один раз каждому домохозяйству. Участие возможно при отсутствии аналогичной поддержки от других организаций. Фонд отмечает, что инициатива направлена ​​на тех, кому действительно необходимо стабильное усиление во время холодного сезона.

